Силы ПВО за пять часов сбили почти 100 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 97 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 47 дронов. Еще 25 беспилотников ликвидированы над Смоленской областью.

Десять дронов уничтожены над Белгородской областью, семь — над Новгородской, пять — над Курской, два — над Ленинградской и один — над Псковской.

Ранее днем сообщалось об уничтожении 74 дронов в утренние часы. За минувшие сутки российские ПВО перехватили 244 беспилотника и восемь управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины.