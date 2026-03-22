В парке Маяковского попросили не размещать самодельные кормушки

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге обратилась к посетителям с просьбой воздержаться от установки самодельных кормушек для птиц. Как пояснили в пресс-службе парка, многие из них крепятся к деревьям с помощью саморезов и цепей, что наносит вред растениям и портит внешний вид территории.

В парке отметили, что приветствуют стремление горожан заботиться о птицах, однако рекомендуют использовать легкие деревянные конструкции, которые не травмируют кору деревьев и гармонично вписываются в природную среду. Изготовленные из пластика или картона, а также неправильно закрепленные кормушки сотрудники парка намерены демонтировать.

«Сохраним парк комфортным и безопасным для всех его гостей: от маленькой синички до каждого из нас»,— указано в сообщении парка.

Анна Капустина