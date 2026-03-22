ВСУ ударили ракетами по социальным объектам в Белгородской области

В Белгородской области в поселке Быценков Краснояружского округа произошел ракетный обстрел со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона и подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет. Однако повреждения получили социальные объекты и частные дома. В одном из социальных зданий разрушена стена, а также пострадали кровля и остекление. В другом социальном объекте и трех жилых домах выбиты окна и повреждены фасады.

Кроме того, в регионе пострадали инженерные коммуникации: перебиты газопровод и линия электропередачи, уточнили местные власти. Информация о других последствиях обстрела пока уточняется.

Вячеслав Гладков опубликовал информацию о случившемся в Telegram-канале, подчеркнув, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры.