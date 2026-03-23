Никто не хотел убирать

Конституционный суд (КС) решит, обязаны ли муниципалитеты за свой счет поддерживать чистоту в водоемах, которые им не принадлежат. Это далеко не первое дело, связанное с исполнением местными властями несвойственных им полномочий: после того как в обновленной Конституции был провозглашен принцип единства публичной власти, муниципалитеты буквально забросали КС жалобами на принуждение к выполнению дополнительных обязанностей.

Публичные слушания по жалобе администрации Калининграда, которая оспаривает нормы законов о местном самоуправлении (МСУ) и об отходах производства и потребления, прошли в КС 20 марта. Со ссылкой на эти нормы прокуратура, а вслед за ней и суды возложили на местные власти обязанность по уборке от бытового мусора водоемов на территории городского округа. Там рассудили, что основным источником такого мусора является население округа, следовательно, убирать его должны городские власти, которые отвечают за прилегающие территории.

В администрации Калининграда с такой трактовкой не согласны, ведь водные объекты не принадлежат муниципальному образованию — в основном это федеральная собственность. Попытка произвольно возложить обязанность по их уборке исключительно на муниципалитеты, без предоставления соответствующего финансирования — это нарушение конституционных принципов равенства и единства публичной власти, подчеркивается в жалобе.

Ранее КС уже несколько раз указывал, что муниципальные власти не могут нести всю полноту ответственности за бесхозные свалки. Так, в 2015 году суд определил, что нельзя обязывать органы МСУ ликвидировать самовольные свалки в лесах, если на это не предусмотрено финансирования из бюджета региона. А в 2023 году, ссылаясь на принцип единства публичной власти, КС разрешил муниципалитетам не платить за уборку мусора на неразграниченных земельных участках, которые находятся в государственной собственности.

Процессуальные оппоненты заявителя с его основными выводами на открытом заседании тоже не спорили, доказывая лишь, что проблема не в действующих законах, а в несовершенной правоприменительной практике.

Единство системы публичной власти предполагает слаженное взаимодействие ее органов, заявил полпред президента в КС Дмитрий Мезенцев. А значит, передача полномочий муниципальным образованиям с уровня субъекта должна быть обеспечена соответствующим финансированием и этот принцип в полной мере распространяется на вопросы экологии, уборки территорий и водных акваторий, добавил он. По мнению представителя Госдумы в КС Юрия Петрова, владелец акватории вправе требовать от муниципалитета провести уборку мусора, но только если будет доказано, что именно тот виноват в загрязнении.

Представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас напомнил, что является одним из авторов нового закона о МСУ, основанного на обновленной Конституции, в которой появилось понятие единства публичной власти. По словам сенатора, задача документа как раз и заключалась в том, чтобы четко определить, за что именно несут ответственность местные власти. «Потому что у нас стало, знаете, таким дурным правилом возлагать на органы МСУ то, чем никто другой не хочет заниматься. Это ровно то, что мы имеем в этом деле»,— честно признался он.

Закон не обязывает органы МСУ проводить очистку всех муниципальных территорий независимо от форм собственности исключительно своими силами, а следовательно, не противоречит Конституции, подчеркнул господин Клишас. Однако, добавил он, раз уж так складывается практика, приходится признать «определенные пробелы в законодательстве». Сейчас у МСУ нет хорошего выхода из ситуации, отметил сенатор: прокурор пришел и сказал «вы обязаны убирать», но завтра тот же прокурор накажет за нецелевое расходование бюджетных средств.

В прокуратуре, как объяснил ее представитель Артур Завалунов, исходили из того, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения могут и должны решать местные органы власти. Но это, безусловно, требует подкрепления соответствующим финансированием. Поэтому у КС имеются все основания ориентировать законодателя на то, чтобы определить компетенции муниципалитетов «четким и непротиворечивым образом», заключил господин Завалунов.

Решение по этому делу КС примет на закрытом заседании, оно ожидается в течение ближайших недель.

Анастасия Корня