В Литве отменили концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена

В Литве отменили выступления немецкого певца Дитера Болена, бывшего участника дуэта Modern Talking. Артист должен был дать два концерта в ноябре — в Клайпеде и Каунасе. Однако ссылки на мероприятия исчезли из билетных систем, а организаторы подтвердили, что выступления не состоятся, сообщает портал LRT.

Представитель арены «Жальгирис» в Каунасе заявил, что концерт отменен по соглашению с организаторами, отметив, что подобное мероприятие не должно проходить на их площадке. Официальные причины не называются, однако издание связывает это с политической позицией музыканта.

Ранее господин Болен критиковал ухудшение отношений между Германией и Россией, называя сотрудничество двух стран «командой мечты», выступал против антироссийских санкций и заявлял, что у Украины нет шансов в конфликте с Россией. Концерты должны были состояться на арене «Швитурис» в Клайпеде и на стадионе «Жальгирис» в Каунасе.