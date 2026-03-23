Изобретатели снизили активность

Российские изобретатели третий год подряд продолжают наращивать свою активность, хотя в 2025-м ее темпы несколько замедлились, следует из отчета Роспатента. Всего в службу поступило 26 494 заявки на регистрацию изобретений. Из них 21 793 — от отечественных разработчиков, на 1,4% больше, чем в 2024 году. Число иностранных заявок при этом сократилось на 9,5%, до 4701. В 2022 году активность отечественных изобретателей снижалась, а в 2023 и 2024 годах росла — на 8,7% и 4,3% соответственно. Число же иностранных заявок сокращалось все эти годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В структуре российских заявок на изобретения большая доля в 2025 году — 39,7% — пришлась на вузы и НИИ, 29,6% составили заявки от бизнеса, 27,6% — от физлиц, 3,1% — от бюджетных или некоммерческих организаций.

Наибольший разрыв в количестве российских и иностранных заявок на изобретения по критически важным технологическим направлениям зафиксирован в сфере медицинских технологий — в 16,6 раза (3082 отечественные заявки и 186 иностранных; в 2023 году разница была вдвое ниже — в 8,3 раза). Наименьший разрыв отмечен в фармацевтике — в 1,14 раза (794 и 695; в 2023 году он был почти таким же — в 1,06 раза).

Также в Роспатент в 2025 году поступило 13 192 заявки на полезные модели, из них на отечественных заявителей пришлось 13 012 заявок (минус 3,3% против роста на 40,4% в 2024 году), на иностранных — 180 (минус 1,1% против роста на 13,8%). В структуре отечественных заявок вузы и НИИ заняли 16,5%, бизнес — 34,2%, физлица — 48,3%, бюджетные/некоммерческие организации — 1%. В топ-3 технологических направлений патентования по количеству заявок — гражданское строительство (1231, рост на 29,9%), транспорт (1145, плюс 2,9%) и медицинские технологии (834, плюс 6,1%).

Директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Екатерина Стрельцова отмечает, что уход с российского рынка зарубежных компаний, а также принятый курс на технологический суверенитет и техлидерство с соответствующими мерами господдержки привели к активизации российских разработчиков технологий. «Вероятно, сейчас ажиотаж несколько снизился, поэтому патентная активность резидентов в отношении изобретений хотя и продолжила расти, но уже более сдержанными темпами, а в отношении полезных моделей произошло небольшое снижение»,— говорит эксперт.

Венера Петрова