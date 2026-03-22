В переводе с английского на тульский

В рамках турне по России лоc-анджелесская группа Brazzaville выступила в столичном ДК ЗИЛ. Публики было не очень много, но концерт не обманул ожиданий Константина Баканова: он получился душевным и состоял как из новых песен, так и из проверенных временем, да еще и изначально русскоязычных.

Солист Brazzaville Дэвид Браун обаятельно старался не только говорить, но и петь по-русски

Уже четыре года в России не гастролируют топовые западные музыканты, однако время от времени на афишах появляются имена зарубежных рэперов второго эшелона и неприхотливых клубных диджеев. А вот калифорнийская инди-группа Brazzaville словно никуда и не уходила. Для нее и раньше Россия была основным рынком — наряду с Украиной и Турцией.

Фронтмен Brazzaville Дэвид Браун проводит в России много времени.

В Туле он ведет бизнес, связанный с производством микрофонов «Союз» — их любят певцы, саундпродюсеры и подкастеры, причем не только российские, но и зарубежные. А в Санкт-Петербурге у него, по его словам, личная жизнь. Вот и в нынешнем туре Brazzaville сначала выступили в Северной столице, а уже потом в московском ДК ЗИЛ.

Перед концертом в фойе ДК собралась двуязычная толпа.

В букетах и даже корзинах с цветами, предназначавшихся Дэвиду Брауну, при внимательном рассмотрении можно было обнаружить тульские пряники — вероятно, приехали фанаты с родины микрофонов «Союз».

Среди музыкальных носителей и сувенирной продукции группы продавались вроде бы позабытые всеми аудиокассеты. Оказывается, не только винил — предмет ностальгии меломанов по «музыке, которую можно потрогать».

А вот рекламная кампания готовящейся к выходу книги Дэвида Брауна страдала: и в фойе, и на большом экране за сценой разместили QR-коды с информацией о ней, но воспользоваться ими было невозможно из-за перебоев со связью. Как сообщил “Ъ” Дэвид Браун, «Уютный уголок Галактики» — это история его семьи и группы Brazzaville, информация об альбомах и создании песен. Книга должна выйти до конца 2026 года.

Американец Дэвид Браун регулярно выступает в России еще с начала 2000-х, причем он освоил даже такую экзотичную для своих соотечественников форму концертной деятельности, как квартирник.

Обращаясь к публике со сцены, музыкант честно старался общаться с публикой на русском языке, но все же иногда переходил на английский, признаваясь: «Russian is a difficult language». Поинтересовавшись у московской публики, кто говорит по-английски, и увидев всего несколько рук, воскликнул: «Oh my God!» Но трудности перевода не мешали группе почти в каждой паузе между песнями прекрасно коммуницировать с залом.

Концерт Brazzaville в культурном центре ЗИЛ в Москве

На одной из песен публику попросили достать свои ключи и поработать в качестве перкуссионистов, тряся ими на манер шейкеров. Дэвид Браун вообще по природе своей человек мягкий и обаятельный (да к тому же еще и похожий на Брэда Питта), с местной же публикой у него как будто особая внутренняя связь.

В России у Brazzaville сейчас преимущественно местный концертный состав. Его основа — два музыканта из Новосибирска: клавишник Олег Зайцев и барабанщик Дмитрий Швецов. С новосибирскими музыкантами Дэвид познакомился еще в 2008 году.

В ДК ЗИЛ с группой выступал скрипичный квартет, лидирует в котором «первая скрипка Санкт-Петербурга» Гуля Наумова.

Она работала с «Аквариумом», «Сплином», «Animal Джаz» и другими известными питерскими музыкантами. Но главной движущей силой Brazzaville помимо Дэвида Брауна остается гитарист Кенни Лайон — единственный представитель оригинального состава, приезжающий для выступлений в Россию из Лос-Анджелеса.

На концерте Дэвид представил его как the best friend. Американские музыканты продолжают участвовать в студийной работе и присоединяются к группе в Турции и Испании, где также есть музыканты, постоянно работающие с Брауном. За десятилетия работы по всему миру у группы появилась эдакая интернациональная и во многом уникальная «вселенная Brazzaville».

В программу концерта Дэвид Браун включил не только известные («Sleep on My Shoulder», «Robot», «Peach Tree», «Girl from Vladivostok»), но и новые композиции — «Land’s End», «Floating World», «Hungry Ghost». Причем последняя — настолько новая, что ее пока даже не найти на цифровых площадках.

Выйдя на бис, Дэвид вспомнил тяжелую юность в неблагополучном районе Лос-Анджелеса: «Выручала тогда музыка». Последовала «Moonage Daydream» Дэвида Боуи. Кавер-версии — особая тема для Brazzaville. Англоязычный кавер на «Зеленоглазое такси» от Brazzaville довольно широко известен, ну а в самом финале фронтмен попросил зал исполнить вместе с ним «Звезду по имени Солнце» группы «Кино» на русском языке.

Константин Баканов