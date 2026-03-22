Часть трассы М-12 возле Ревды перекрыли из-за аварии

На 318м километре федеральной автодороги М12 в районе Ревды (Свердловская область) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового автопоезда, сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. Часть трассы перекрыта.

По предварительным данным, 51летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с автовозом Volvo под управлением 38летнего мужчины. В момент происшествияон выполнял маневр поворота на прилегающую территорию.

В результате аварии пострадали трое пассажиров легкового автомобиля — сам водитель, 24летний мужчина и 39летняя женщина. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Движение на участке временно затруднено, транспорт пропускают по одной полосе.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и правила маневрирования, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Анна Капустина