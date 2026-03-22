Новосибирские власти обещают восстановить пострадавшие от пастереллеза села
Правительство Новосибирской области намерено уделить первостепенное внимание развитию населенных пунктов, где были выявлены очаги пастереллеза. Об этом сегодня заявил глава региона Андрей Травников во время посещения села Козиха Ордынского района — одного из эпицентров инфекции.
«Я могу подтвердить, что, конечно же, для восстановления сел, которые попали в эту сложную ситуацию, без преувеличения трагедию, для сохранения сельского населения в этих населенных пунктах особое внимание мы будем уделять социально-экономическому развитию именно этих населенных пунктов»,— подчеркнул губернатор (цитата по ТАСС).
В своем Telegram-канале господин Травников написал, что карантин «продлится до полного устранения источников инфекции, включая животных, корма и дезинфекцию территории». Только после снятия ограничительных мер пострадавшие жители смогут возобновить хозяйство и завести новое поголовье.
Всего в Новосибирской области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах — Ордынском, Карасукском, Баганском, Черепановском и Купинском. В очагах пастереллеза проводится изъятие сельскохозяйственных животных. На сегодня компенсационные и социальные выплаты получили 146 семей, всего выплачено 49,2 млн руб. По данным облправительства, право на меры соцподдержки и компенсации имеют 189 семей. Власти обещают компенсировать до 50% затрат на приобретение молодняка в случае восстановления личного подсобного хозяйства.