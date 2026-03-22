Вместо колонии на передовую

Сотрудники военной полиции, которых судят по обвинению в издевательствах над сослуживцем во время боев в Курской области, могут вновь отправиться на службу. С соответствующими ходатайствами в суд обратилась воинская часть. Представитель потерпевшего просит Минобороны отозвать документы. По его мнению, отправка на СВО военных полицейских, не участвующих непосредственно в боевых действиях, является легальным способом уйти от наказания.

В Курский гарнизонный военный суд поступили ходатайства одной из воинских частей о приостановке процесса по делу сотрудников военной полиции сержанта Владимира Солдатова, ефрейторов Данила Шарипова и Ивана Коткова, а также рядового Владимира Беляева.

Прошения мотивированы необходимостью отправки подсудимых в зону боевых действий в составе взвода военной полиции. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Максим Гребенюк, представляющий интересы потерпевшего по делу ефрейтора Александра Хусточки.

В основе уголовного дела лежат события, произошедшие на территории опорного пункта в поселке Борисовка Льговского района в апреле 2025 года. Тогда, согласно материалам следствия, фигуранты решили наказать сослуживца Александра Хусточку за то, что он позволял бойцам штормовой роты отлучаться для покупки средств первой необходимости и экипировки.

По версии следствия, сначала подсудимые вымогали у него 1 млн руб., но, не получив денег, решили «проучить» его силой.

В материалах дела говорится, что ефрейтора положили на землю и били ногами, пехотной лопатой и резиновой палкой, а после приковали наручниками к дереву и продолжили избиение, применяя также электрошокер и холодную воду.

Александр Хусточка просил сослуживцев остановиться или хотя бы не бить в область грудной клетки, где у него после минно-взрывного ранения остались металлические осколки. Экзекуция прекратилась через четыре часа, но позже еще один участник дела — сержант Александр Линник — привязал к ефрейтору 24-килограммовую гирю, с которой тот был вынужден передвигаться. В результате потерпевший получил травмы средней тяжести: ушибы, гематомы и переломы.

Все участники избиения признали вину в превышении должностных полномочий.

В январе гарнизонный суд приговорил Александра Линника к четырем годам колонии. Сейчас он обжалует решение, находясь под стражей. Остальные подсудимые ожидают завершения процесса под подпиской о невыезде.

Максим Гребенюк направил в Минобороны просьбу отозвать ходатайства части. В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) он указал, что сотрудники военной полиции не принимают участия в штурмовых действиях, а значит, приостановка дел может сформировать в воинском коллективе ощущение вседозволенности и безнаказанности. Кроме того, по мнению адвоката, подсудимые не только причинили страдания потерпевшему, но и опорочили честь сотрудника военной полиции, который обязан подавать пример соблюдения дисциплины.

Как рассказал “Ъ” господин Гребенюк, суд отложил рассмотрение ходатайств для проверки их подлинности.

Тем временем представитель потерпевшего подал гражданский иск: адвокат просит взыскать с Минобороны в пользу доверителя 3 млн руб. морального ущерба.

Сергей Толмачев, Воронеж