Путин на предстоящей неделе встретится с крупнейшими работодателями России

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ряд важных встреч и мероприятий. В программе — разговор с крупнейшими работодателями страны, а также международные диалоги. Об этом сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин. Кроме того, глава государства вручит премии молодым деятелям культуры и примет участие в заседании совета по культуре, где будут обсуждаться проблемы отрасли.

Помимо этого, в графике президента запланированы международные контакты. Детали переговоров не уточняются, но, как отмечается, они будут посвящены актуальным вопросам внешней политики и взаимодействия с партнерами.

На этой неделе Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции. Основной темой встречи стало совершенствование системы Министерства внутренних дел. Участники обсудили ключевые направления реформирования ведомства и повышение эффективности его работы.