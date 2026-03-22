Косово и Запад выправляют отношения

В Косово появился спецпредставитель по отношениям с Евросоюзом. А до того ЕС снял с Косово санкции, введенные три года назад за отказ Приштины следовать рекомендациям Запада по урегулированию конфликта с местными сербами. Впрочем, очевидные попытки Брюсселя и Приштины выправить отношения могут сойти на нет, если к началу апреля в Косово не изберут нового президента и там будут снова назначены внеочередные выборы. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Косово Альбин Курти (справа) и специальный посланник ЕС Петер Соренсен

Фото: Канцелярия премьер-министра Косово

Фото: Канцелярия премьер-министра Косово

Спецпредставителя по отношениям с Евросоюзом назначил в конце минувшей недели косовский премьер Альбин Курти. Им стал его политический советник Йетон Зульфай, который, как пояснили в правительстве, «будет координировать процесс евроинтеграции Косово». Назначение спецпредставителя по делам ЕС открывает для Приштины в том числе и доступ к европейским фондам размером в €6 млрд, выделенным в соответствии с Планом роста ЕС для Балкан,— для Косово в нем предназначено €800 млн в виде грантов и льготных кредитов.

Указ косовского премьера последовал практически сразу после того, как Евросоюз снял с Приштины все санкции, введенные в середине 2023 года, когда косовский премьер Альбин Курти проигнорировал требования Евросоюза и США принять необходимые меры для снижения напряженности на севере Косово.

Санкции включали прекращение финансовой помощи Приштине и приостановку контактов с косовским руководством. В сентябре прошлого года к давлению на Приштину присоединились США, объявившие о приостановке стратегического диалога с Косово и возложившие вину за это на Альбина Курти.

Давление ЕС и США на Приштину было во многом вызвано тем, что косовский премьер Альбин Курти сильно испортил отношения с Западом. Его правительство форсировало замену сербских автомобильных номеров на косовские, одномоментно запретило хождение динара на севере Косово, закрыло там отделения сербских банков и представительства других организаций Сербии. Не ставя под сомнение законность таких шагов, ЕС и США жестко критиковали Приштину за то, что предприняты они были без консультаций с западными партнерами. Все это привело к приостановке диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, который пытается продвигать Запад.

О снятии санкций с Приштины Евросоюз объявил на минувшей неделе после встречи спецпредставителя ЕС на Балканах Петера Соренсена с Альбином Курти, по итогам которой косовский премьер согласился смягчить вступивший в силу 15 марта новый Закон об иностранцах. Живущим в Косово сербам, в первую очередь студентам, преподавателям и медработникам, предоставлена 12-месячная отсрочка на получение косовских документов, необходимых для проживания и работы.

После встречи с премьером Косово, которую в ЕС сочли чуть ли не исторической, Петер Соренсен срочно вылетел в Вашингтон, где встретился с главой бюро по делам Европы и Евразии госдепа Бренданом Ханраханом.

Оба чиновника высоко оценили договоренность с Приштиной. И теперь можно ожидать, что США вслед за ЕС также отменят карательные меры в отношении Косово.

Впрочем, очевидные попытки Запада и Приштины выправить взаимные отношения могут уже скоро сойти на нет, если к началу апреля в Косово не изберут нового президента и придется снова назначать внеочередные парламентские выборы. В начале марта косовские депутаты не смогли избрать нового президента, и завершающая свой мандат президент Вьоса Османи распустила парламент, избранный по итогам декабрьских внеочередных выборов. Однако премьер Альбин Курти оспорил решение президента в Конституционном суде, который должен вынести свой вердикт до конца марта.

Новые выборы в случае повторного неизбрания президента неизбежно повлекут за собой новый этап нестабильности в Косово и очередную заморозку диалога Приштины с Белградом. А Запад в этом явно не заинтересован и потому наверняка постарается убедить косовских политиков договориться между собой, используя в том числе и аргумент с только что отмененными санкциями.