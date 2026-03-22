Женщина погибла при падении с моста у парка «Зарядье»

Женщина упала с моста у парка «Зарядье» в центре Москвы. После падения она скончалась, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве изданию MSK1.ru.

По данным РЕН ТВ, женщина упала с Большого Москворецкого моста. Ее нашли на проезжей части, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. По словам собеседника, она скончалась от полученных травм.

Согласно информации МК, происшествие случилось около 11 утра. Женщина головой вниз упала на проезжую часть Москворецкой набережной. На 43-летней погибшей была зеленая куртка, пишет издание. По предварительным данным, перед падением она была одна.