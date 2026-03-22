Возбуждено уголовное дело о халатности из-за обрушившегося перекрытия дома в Соликамске

Следователем следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по информации в СМИ об обрушении перекрытия в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как сообщает пресс-служба, следователем проверен осмотр места происшествия. Назначаются необходимые судебные экспертизы. Следствием будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав жителей дома. Действиям либо бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 21 марта 2026 года в Соликамске в двухэтажном доме по улице Розы Землячки, 14 обрушилось потолочное перекрытие. Никто из жильцов дома не пострадал.