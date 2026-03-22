Силы ПВО за шесть часов сбили более 70 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны с 7:00 до 13:00 22 марта уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 40 дронов. Еще 19 беспилотников ликвидированы над Смоленской областью.

Восемь дронов уничтожены в Тульской области, четыре — в Калужской, два — в Курской. Один беспилотник сбит в Республике Башкортостан.

За минувшие сутки российские ПВО в целом перехватили 244 беспилотника и восемь управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины.