Рязанцу сложили эпизоды

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела Алексея Кабочкина. Следствие считает его одним из лидеров лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого разными способами обирали в аэропорту Шереметьево пассажиров, в том числе участников СВО. По данным правоохранителей, именно он, в частности, распределял преступные доходы ОПС. Алексей Кабочкин вину отрицает, утверждая, что работал на территории аэропорта легально в качестве руководителя компании по предоставлению пассажирам разного рода услуг.

На днях Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции Алексею Кабочкину. Ему инкриминируются создание преступного сообщества, мошенничества, вымогательства и кражи (ст. 210, 159, 163 и 158 УК РФ) — всего 57 эпизодов.

Следствие считает, что Алексей Кабочкин, которого другие фигуранты дела называют Рязанцем, был одним из лидеров лобненской группировки, а в начале 2018 года непосредственно участвовал в создании преступного сообщества для совершения разного рода имущественных преступлений против пассажиров в Шереметьево.

ОПС, по мнению правоохранителей, маскировалось под ООО «Вега» — компанию по оказанию транспортных и других услуг на территории аэропорта, которой руководил Алексей Кабочкин.

Лидеры ОПС, утверждает следствие, вовлекали людей в состав преступного сообщества, распределяли между ними роли, разрабатывали тактику совершения преступлений, а также способы их сокрытия, осуществляли общее руководство. Алексей Кабочкин, по материалам дела, в частности, обеспечил сообщников парковочными картами, разработал меры конспирации и распределял деньги, полученные в результате совершения преступлений.

Напомним, что ранее среди создателей преступного сообщества фигурировал и Александр Вакуленко (Фунтик). Он заключил досудебное соглашение и вышел из-под ареста, на его показаниях во многом строится фабула дела. Со временем изменилась и его роль в ОПС — теперь он назван руководителем одного из структурных подразделений сообщества.

Как рассказывал ранее “Ъ”, первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре 2024 года и транспортная полиция возбудила дела о кражах. В марте прошлого года расследованием занялось Главное следственное управление СКР, а в апреле было возбуждено еще одно уголовное дело, о преступном сообществе, и начались массовые аресты. Сейчас под стражей или другой мерой пресечения находятся около 40 человек, среди них 4 бывших полицейских из линейного отдела аэропорта — по версии следствия, они либо были наводчиками, сообщая рядовым членам ОПС о появлении на территории аэропорта военнослужащих, либо препятствовали возбуждению дел о хищении денег.

В ОПС, по материалам дела, входило несколько бригад: таксисты, «попрошайки» и «зазывалы». По ходу расследования речь зашла и о силовом подразделении «спортсменов», которые, по версии следствия, следили, чтобы никто из сообщников не скрывал преступные доходы, а также запугивали потерпевших.

Способы вымогательства или кражи денег у пассажиров, в том числе участников СВО, были разные. «Попрошайки», значительную часть которых составляли привлекательные девушки с хорошо подвешенным языком, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. Улов «попрошаек», как правило, измерялся относительно небольшим суммами — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., но бывали и крупные удачи. Так, матери и дочерям по фамилии Солдатенко, например, удавалось выручить 79 тыс. руб., 81 тыс., а однажды — 200 тыс. руб. Пять предполагаемых «попрошаек» сейчас знакомятся с материалами своего дела. В нем 17 эпизодов.

«Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО и отправляли их к «нужным» таксистам. Если у военнослужащего не оказывалось билета, последние предлагали помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене.

Например, поездка в сауну и обратно в аэропорт одному из потерпевших обошлась в 250 тыс. руб., другому рейс в салон сотовой связи, покупка с помощью злоумышленников дешевого мобильника и возвращение обратно — в сумму порядка 200 тыс., еще одному поездка и устройство на ночь в гостиницу — в 250 тыс. руб. и так далее. Часто бойца старались напоить. Иногда у потерявшего самоконтроль военного удавалось выпытать пин-код банковской карты, с которой снимали деньги. Таким образом фигуранты обналичили и присвоили 408 тыс. руб. в случае с одним из потерпевших.

Кроме того, таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда. Например, договаривались довезти «за две тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась астрономической — иногда в пределах 100 тыс. руб. Несговорчивых запугивали, а одного даже побили и силой забрали у него из кармана 50 тыс. руб. наличными.

Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то там сообщники злоумышленников принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали.

По данным “Ъ”, Алексей Кабочкин вину не признает. Он утверждает, что ООО «Вега», которое он возглавлял, работало абсолютно легально, платило налоги и оказывало услуги в полном соответствии с заявленными функциями. Причастность к ОПС он также отвергает, настаивая, что никаких указаний о совершении преступлений другим фигурантам не давал.

Нужно отметить, что по ходу расследования роль в ОПС правоохранители изменили не только Александру Вакуленко. Дмитрий Боглаев, который изначально считался лидером бригады «спортсменов», на финальном этапе стал фигурировать и как руководитель подразделения «попрошаек». Ему в связи с этим 20 марта перепредъявили обвинение. Его адвокат Павел Чилилейчик считает претензии к своему подзащитному абсолютно надуманными. «"Попрошайки" вообще не в курсе были, что они, оказывается, в ОПС состоят,— пояснил он.— В своих показаниях они говорят, что только платили своего рода аренду за право работать в аэропорту, но все доходы оставляли себе. Им потерпевшие обычно перечисляли деньги на карту. Что эти средства потом не попадали ни к Боглаеву, ни к Кабочкину, легко проверить по банковским выпискам. Факт существования преступного сообщества держится лишь на показаниях "сделочника" Вакуленко, но никакими реальными доказательствами он не подтвержден».

Александр Александров