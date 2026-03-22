Российские войска нанесли удары по объектам ТЭК Украины

ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области.

В Минобороны РФ уточнили, что под удар также попали места подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах. За прошедшие сутки средства ПВО сбили 244 беспилотника и восемь управляемых авиабомб ВСУ.