Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и восемь управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, группировка войск «Север» установила контроль над селом Потаповка в Сумской области Украины.

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали еще 25 украинских беспилотников. Дроны уничтожены над территориями Московского, Владимирского, Белгородского, Курского, Тульского, Рязанского, Ростовского, Воронежского, Брянского регионов, а также над акваторией Черного моря.