Татарстан планирует нарастить экспорт АПК до $900 млн к 2030 году

К 2030 году Республика Татарстан намерена увеличить объем поставок продукции агропромышленного комплекса до $900 млн. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил заместитель премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для этого планируется активно осваивать новые рынки, в первую очередь страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

В 2025 году экспорт продукции АПК Татарстана достиг $540 млн, превысив прошлогодний показатель на $94 млн и выполнив годовой план на 121%. Татарстанское продовольствие сегодня поставляют 90 предприятий в 49 стран мира.

Главная статья экспорта — масложировая продукция, которую поставляют прежде всего «Казанский жировой комбинат» и «Эссен Продакшн». Объем их поставок за рубеж составил $360 млн, что на 12% больше, чем годом ранее. Продукция пищевой промышленности принесла еще $53 млн, рост по этому направлению составил почти 16%. Среди основных покупателей татарстанского продовольствия обозначены Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и Китай.

Влас Северин