Энергетический ультиматум Ирану

Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если через 48 часов Иран не разблокирует Ормузский пролив, США начнут уничтожать электростанции страны. На этом фоне источники Axios сообщают, что в Вашингтоне начали обсуждать, как могут выглядеть мирные переговоры с Тегераном. По информации портала, Исламская Республика не против диалога.

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Интенсивнее удары Израиля и американских союзников станут уже в эти дни, сообщил министр обороны Исраэль Кац. Военные, по его словам, не остановятся, пока не добьются выполнения поставленных перед ними задач. Сам Трамп объявил о нежелании заключать сделку с Ираном. По словам главы Белого дома, США достигли своих целей на Ближнем Востоке и Исламская Республика уже «стерта с лица земли».

По информации источников Axios, инициаторы мирных переговоров Тегерана и Вашингтона — Катар и Египет. Впрочем, воюющие стороны пока не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта, считает политолог-международник Елена Супонина:

«Несмотря на разнообразную противоречивую риторику, особенно со стороны США, когда Трамп то угрожает, то говорит, что сейчас закончит эту кампанию, наблюдаются все признаки дальнейшей эскалации. Про переговоры в основном сейчас говорят посредники.

Арабские страны очень озабочены и не хотели бы втягиваться в этот конфликт. Израиль, наоборот, хотел бы такого развития ситуации: чтобы государства залива выступили на его стороне и стороне США. Но арабы упираются и понимают, что выглядят гораздо более беззащитными, нежели Израиль. Они-то и предпринимают сейчас лихорадочные посреднические усилия.

Все-таки, если допустить, что такие переговоры действительно идут, чего мы можем ожидать в ближайшее время? Позиция Ирана очень жесткая. В случае с Америкой уже никто не верит словам Трампа. На деле все-таки есть признаки подготовки достаточно рискованных сухопутных вылазок, пускай и ограниченных, пускай это касается островов в Ормузском проливе.

Тегеран сейчас готовится не к переговорам, а к тому, как ответить на эти возможные планы США и Израиля».

СМИ утверждают, что Белый дом готовит наземную операцию. К берегам Исламской Республики направлены три новых корабля и 2,5 тыс. пехотинцев, пишет The Wall Street Journal. Источники агентства Tasnim предупреждают: США столкнутся с беспрецедентным ударом, если попытаются захватить остров Харк, через который проходит до 90% иранской нефти.

Тем временем 22 страны, в основном европейские, присоединились к инициативе Объединенных Арабских Эмиратов по разблокировке Ормузского пролива. В Абу-Даби сообщили, что намерены обеспечить безопасный проход танкеров в том числе через механизмы ООН. Однако все эти заявления звучат несерьезно, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«Атаки на электростанции Ирана де-факто уже начались. Было сообщение о том, что один из снарядов, выпущенных по стране, попал на территорию Бушерской АЭС. Это в том числе стало одной из причин, по которой "Росатом" провел уже несколько волн эвакуации. По последним данным, на станции остается около 450 российских сотрудников. При этом она сама переведена в режим генерации, то есть не осуществляет выработку электроэнергии.

Вместе с тем Иран является одной из крупнейших стран как по добыче природного газа, так и по его запасам. И эти запасы используются в первую очередь для электроснабжения.

Для дефицита электроэнергии необходимы десятки и сотни ударов по газовым электростанциям, пока что это маловероятно.

Что касается угроз со стороны Исламской Республики, пока что это риторика. Если говорить про возобновление перевозок по Ормузскому проливу, то это произойдет только после завершения иранского конфликта по той простой причине, что ни одна страховая компания не будет покрывать риски форс-мажора в текущих условиях.

После завершения конфликта, скорее всего, будут подписаны какие-то межгосударственные соглашения, которые станут подразумевать угрозу применения силы в отношении любой из сторон, которые будет нарушать безопасность перевозок по этому маршруту».

Как пишет Reuters, Иран готов работать совместно с Международной морской организацией, чтобы гарантировать безопасный проход судов. При этом в Тегеране заявили, что не откроют пролив для танкеров, которые «связаны с врагами Исламской Республики». Тем временем британские СМИ сообщили, что атомная подлодка королевских ВМС заняла позиции у берегов Ирана. Она может нанести удары, пишет Daily Mail.

Никита Путятин