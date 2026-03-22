Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Тульской областью

В небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, в результате инцидента ни один из жителей не пострадал, а разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. При этом глава региона призвал граждан соблюдать меры безопасности: поскольку упавшие беспилотники обычно содержат взрывчатые вещества, приближаться к ним категорически запрещено.

Кроме того, элементы от уже сдетонировавших аппаратов не следует брать в руки, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами. Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников, и призвал оставаться бдительными.