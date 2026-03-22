В Самарской области количество абортов снизилось на 4%

В Самарской области в 2025 году совершено 7 055 абортов, сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин со ссылкой на данные регионального минздрава.

На 1000 женщин фертильного возраста пришлось 10 прерываний беременности. Подавляющее большинство женщин, сделавших аборт, были в возрасте от 18 до 44 лет (6 844 женщины).

В 2024 году совершено 7 366 абортов, число прерываний беременности на 1000 женщин фертильного возраста — 10,3.

В 2023 году число абртов было заметно ниже — 6 232 прерывания беременности. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста — 8,6.

С 2016 года и до 2023 года количество прерываний беременности ежегодно снижалось. В 2016 году было сделано 14 939 абортов, в 2017 году — 12 062, в 2018 году — 11 234.

Как говорится в ответе областного минздава на депутатский запрос, распространенность абортов в Самарской области ниже показателя в РФ. С целью профилактики абортов в гинекологических кабинетах региона «социальные работники используют речевые модули для женщин и семей, находящихся в ситуации репродуктивного выбора». Кроме того, в государственных медучреждениях Самарской области работают психологи, которые «осуществляют доабортное консультирование» беременных.

Сабрина Самедова