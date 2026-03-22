Капитал разложат по этажам

На офисном рынке Москвы готовится крупная сделка. ОТП-банк (входит в OTP Group) ищет здание для своей штаб-квартиры. Объект площадью до 50 тыс. кв. м будет стоить 22,5–30 млрд руб.— сейчас два московских центральных офиса банка занимают объем почти в четыре раза меньше. Приобрести столь крупный объект «дочка» венгерской группы может в расчете на расширение присутствия в России.

ОТП-банк планирует приобрести офисное здание для своей штаб-квартиры в Москве, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Рассматривают объекты до 50 тыс. кв. м в ключевых деловых районах. В ОТП-банке и компании Ricci, которую собеседники “Ъ” называют консультантом потенциальной сделки, от комментариев отказались.

Покупка бизнес-центра на 50 тыс. кв. м, по оценке руководителя офисного департамента консалтинговой Invest7 Ксении Харкевич, вероятно, будет стоить ОТП-банку 22,5–30 млрд руб.

Профинансировать сделку он может из собственных средств: в 2025 году нераспределенная прибыль организации выросла на 67%, до 78,5 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО.

ОТП-банк входит в венгерскую OTP Group. В России работает с 2006 года и сейчас насчитывает 58 филиалов. Компания занимает 19-е место среди российских банков по объему активов в рейтинге «Интерфакс-100». Их размер в 2025 году составил 776,3 млрд руб., прибавив год к году 26,3%. Среди кредитных организаций с зарубежными бенефициарами по этому показателю ОТП-банк опережает только Райффайзенбанк, занимая 12-е место.

В ОТП-банке в России на конец 2025 года работали 6 тыс. человек. Сейчас ключевые структуры компании расположены в двух офисных зданиях у станции метро «Войковская» на севере Москвы. Это арендованные 6,5 тыс. кв. м в «Метрополисе» и находящееся в собственности здание площадью 4,6 тыс. кв. м на улице Клары Цеткин — суммарно 11,1 тыс. кв. м.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова не исключает, что купить существенно больший объем площадей банк может, рассчитывая в том числе на потенциальный рост численности персонала. О планах ОТП-банка по расширению профиля и масштаба деятельности в России Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщало еще летом 2024 года.

В 2025 году компании финансового сектора, согласно IBC Real Estate, сформировали 20% поглощения офисов в Москве.

Они часто фокусируются именно на приобретении бизнес-центров, стараясь таким образом фиксировать затраты на занимаемые площади, замечает руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский добавляет, что такой подход позволяет нивелировать риски, связанные с ростом арендных ставок. За 2025 год снимать офис в Москве стало в среднем на 18% дороже. Ксения Харкевич поясняет, что аренда 50 тыс. кв. м в центральных деловых районах Москвы сейчас стоит в среднем 4,5–5 млрд руб. за помещения с ремонтом и 2,5–3 млрд руб.— без отделки. Господин Казанский замечает, что арендовать существенный объем офисов в Москве сейчас также практически невозможно. Это связано со стратегией девелоперов: 74% запланированных к вводу в 2026–2028 годах площадей выставлены именно на продажу. Так застройщики стремятся снизить расходы на обслуживание кредитов. Вакантными в Москве, по оценке Nikoliers, остаются только 5,7% всех площадей.

Сделка ОТП-банка может стать достаточно крупной в контексте общего замедления спроса на офисы в Москве. Согласно Ricci, в 2025 году суммарно продано и сдано в аренду 597 тыс. кв. м, год к году показатель сократился на 37%. Прогноз на 2026 год — снижение на 28%, до 430 тыс. кв. м. Девелоперы сейчас крайне осторожно выводят на рынок новые объекты.

София Мешкова, Дарья Загайнова