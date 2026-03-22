ВСУ атаковали Белгородскую область 115 беспилотниками, погибли четыре женщины

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли массированный удар по приграничным районам Белгородской области, применив более 115 беспилотников и свыше 15 боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Основной удар пришелся на Грайворонский округ, где в селе Смородино в результате обстрела погибли четыре женщины, еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Белгород.

В Грайворонском округе, который подвергся шести обстрелам и атакам 26 дронов, повреждения получили храм Николая Чудотворца, многоквартирный и частные дома, объекты предприятия, социальные учреждения и торговые точки. Всего под ударом оказались город Грайворон, поселок Горьковский и более десятка окрестных сел. Семь беспилотников в округе удалось сбить.

В Борисовском округе в результате удара FPV-дрона по предприятию ранен мужчина, в Шебекинском округе от детонации дрона пострадал еще один человек. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Яковлевском округах также зафиксированы атаки, повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты и автомобили. Несколько пострадавших после оказания помощи проходят лечение амбулаторно.