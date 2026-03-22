Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ атаковали Белгородскую область 115 беспилотниками, погибли четыре женщины

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли массированный удар по приграничным районам Белгородской области, применив более 115 беспилотников и свыше 15 боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Основной удар пришелся на Грайворонский округ, где в селе Смородино в результате обстрела погибли четыре женщины, еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Белгород.

В Грайворонском округе, который подвергся шести обстрелам и атакам 26 дронов, повреждения получили храм Николая Чудотворца, многоквартирный и частные дома, объекты предприятия, социальные учреждения и торговые точки. Всего под ударом оказались город Грайворон, поселок Горьковский и более десятка окрестных сел. Семь беспилотников в округе удалось сбить.

В Борисовском округе в результате удара FPV-дрона по предприятию ранен мужчина, в Шебекинском округе от детонации дрона пострадал еще один человек. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Яковлевском округах также зафиксированы атаки, повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты и автомобили. Несколько пострадавших после оказания помощи проходят лечение амбулаторно.

Новости компаний Все