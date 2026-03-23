Петербургский девелопер нашел «Место» в Башкортостане

ГК «Место» Вячеслава Семененко и Алексея Ященкова инвестирует около 4 млрд рублей в строительство загородного всесезонного курорта с акватермальной инфраструктурой в районе Красноусольска (Башкортостан). Проект планируют реализовать к 2030 году на арендованном участке площадью 11,73 га, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно концепции, на территории курорта разместят гостиничный комплекс более чем на 200 номеров (традиционные номера и домики для гостей), а также рестораны, общественные пространства и зоны для активного отдыха. Ключевым элементом проекта станет акватермальный комплекс с подогреваемыми бассейнами и банными пространствами.

Локация имеет развитый природный потенциал (есть минеральные источники и лечебные грязи) и транспортную доступность, отметили в ГК, уточнив, что дорога от аэропорта Уфы к объекту занимает менее полутора часов, а из крупных городов региона рядом расположен Стерлитамак.

Архитектура и содержание курорта будут ориентированы на раскрытие «гения места», то есть природных особенностей, традиций и гастрономической культуры Башкортостана, разъяснил концепцию будущего курорта председатель совета директоров ГК «Место» Вячеслав Семененко.

Параллельно с разработкой проекта в Башкортостане девелопер инвестирует 14,6 млрд рублей в создание к середине 2027 года четырех современных оздоровительных комплексов в Ленобласти: «Место-Всеволожск», «Место-Рощино», «Место-Туутари» и «Место-Толмачево». Комплексы будут представлять собой спа-отели, состоящие как из гостиничных корпусов, так и из отдельно стоящих вилл, с общим фондом 1451 номер. Специализацией курортов станет семейный отдых. Управление отелями возьмет на себя оператор Vertical Hotels.

Люди все чаще выбирают термы как способ отдыха и восстановления, что делает этот сегмент устойчивым к экономическим колебаниям, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

Это подтверждает и динамика рынка. В 2025 году в России был зафиксирован рекордный ввод термальных комплексов — 140 тыс. кв. м (17 объектов). Прогнозы на 2026 год еще амбициознее: ожидается, что новое предложение достигнет 175 тыс. кв. м — это 28 проектов, благодаря которым обновится исторический максимум. Башкортостан пока только наращивает потенциал в этом сегменте: на сегодняшний день в республике работает один термальный комплекс — в ТРЦ «Громада». Еще три проекта в Уфе и Стерлитамаке находятся на разных этапах реализации.

Район Красноусольск для строительства всесезонного курорта — стратегически верное решение, поскольку это известная рекреационная территория на локальном рынке. С господином Казанским соглашается руководитель проектов по гостиничной и курортной недвижимости NF GROUP Анна Саврасова.

По ее словам, локация характеризуется богатыми природными ресурсами: лечебные грязи, минеральные источники, сосновый воздух и пр., что наряду с расположением в предгорьях западных склонов Южного Урала создает благоприятные предпосылки для реализации качественного загородного объекта.

Среди преимуществ самого проекта эксперт выделяет разнообразный номерной фонд (классические номера и отдельно стоящие домики), а также собственную сильную инфраструктуру, которая повышает привлекательность этого места для загородного отдыха и позволяет поддерживать круглогодичную загрузку.

Окупаемость проекта будет зависеть от операционной эффективности акватермальных комплексов, отмечает Николай Казанский. Для гостиницы нормальным сроком можно считать 11–12 лет с начала инвестирования. Однако при значительном масштабе и высокой эффективности комплекса общий срок окупаемости может сократиться до 9–10 лет.

Владимир Колодчук