В компании, управляющей пермским отелем Holiday, сменился директор
В ООО «Гамма», управляющее отелем Holiday Perm (бульвар Гагарина, 65а) сменился генеральный директор. Новым руководителем вместо Светланы Ежовой со 2 марта значится Сергей Сташков. Господин Сташков известен тем, что является представителем управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet).
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, гостиницу на бульваре Гагарина, 65а, в Перми в 2000-е годы возвела компания «Стройиндустрия». Сейчас отель принадлежит структуре пермского бизнесмена Михаила Белебезьева (с 2018 года владеет и компанией «Стройиндустрия»). Как указано на сайте Holiday Perm, свидетельство о присвоении гостинице категории «пять звезд» выдано в 2020 году ООО «Гамма». По сведениям Kartoteka.ru, единственный учредитель общества — Марина Глумова. Весной 2020 года бывшая гостиница «Жемчужина» начала работать под брендом Holiday Inn, но сейчас отель функционирует под названием Holiday Perm. Выручка ООО «Гамма» в 2024 году составил 241 млн руб., чистая прибыль – 45 млн руб.