Пентагон гуляет по полной

Белый дом готовится обратиться к Конгрессу с просьбой выделить на иранскую кампанию $200 млрд. Эта цифра, в несколько раз превышающая первоначальные оценки затрат на войну, уже вызвала недоумение на Капитолийском холме — причем не только в рядах демократов, но и среди республиканцев. Пока Министерство войны пытается обосновать свои аппетиты необходимостью «убивать плохих парней», а Дональд Трамп называет это «малой ценой» за лидерство Америки, законодатели от обеих партий требуют «стратегии выхода» и подотчетности администрации. На фоне усталости американского избирателя и отсутствия формального разрешения на войну запрос Пентагона рискует стать для Белого дома тяжелым политическим испытанием. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Белый дом по просьбе Министерства войны готовится направить в Конгресс запрос на дополнительное финансирование иранской кампании в размере $200 млрд. Это даже больше суммы, за четыре года потраченной США на украинский конфликт (около $180–190 млрд).

Формально документ еще не внесен в Конгресс: сенаторы и члены Палаты представителей лишь ознакомлены с его основными параметрами, уточняет The Washington Post. Ранее сообщалось о более скромной сумме — $50 млрд, но аппетиты военных возросли. Министр войны Пит Хегсет заявил на днях, что и новая цифра может измениться в сторону повышения, объяснив это тем, что «нужно много денег, чтобы убивать плохих парней».

Reuters на днях сообщало, что война действительно дорого обходится США — примерно в $1 млрд в день.

Выступая в четверг в Овальном кабинете, Дональд Трамп предварительно анонсировал готовящийся запрос к Конгрессу. Он заявил, что хочет обеспечить вооруженные силы «огромными запасами боеприпасов», назвав запрашиваемую сумму «малой ценой» за то, чтобы США «оставались на самом верху» и были «в лучшей форме, чем когда-либо».

Однако по-прежнему не вполне ясно, сколько именно Белый дом в конечном итоге запросит у Конгресса. По словам высокопоставленного представителя администрации, на которого ссылается Washington Post, некоторые сотрудники Белого дома сомневаются, что аппетиты Министерства войны будут удовлетворены в заявленных масштабах.

Пока еще документ не поступил на Капитолийский холм, но уже сейчас многие законодатели, в том числе и часть республиканцев, открыто выражают скепсис в отношении одобрения запрашиваемой суммы — притом что администрация до сих пор не получила у Конгресса отдельного разрешения на ведение войны с Ираном и не обозначила четкого горизонта ее завершения.

По данным последних опросов общественного мнения, большинство американцев выступают против продолжения военной кампании против Ирана и особенно против отправки американских военнослужащих для участия в наземной операции.

Исследования Maris, Angus Reid и Data for Progress фиксируют: свыше половины избирателей считают войну «не стоящей риска», а около двух третей выступают против введения в бой сухопутных войск (boots on the ground). Причем демократы и независимые настроены резко негативно, а республиканский электорат расколот. Те же самые настроения зеркально отражаются и в Конгрессе.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль в интервью CNN назвал потенциальный запрос на $200 млрд «абсолютно неприемлемым», подчеркнув, что администрация не представила ни внятной стратегии, ни достоверных оценок стоимости войны и, главное, так и не обратилась к Конгрессу за формальным разрешением на ведение боевых действий, как того требует закон.

Но и среди республиканцев, партийное руководство которых в целом готово рассмотреть запрос администрации, далеко не все готовы удовлетворять аппетиты Пентагона. Многие из них все жестче увязывают поддержку запроса с условиями прозрачности, аудита и наличия четкой стратегии дальнейших действий — это следует из опроса законодателей, проведенного CNN.

Конгрессвумен Лорен Беберт из Колорадо заявила, что уже уведомила руководство партии: «Я против любого дополнительного военного пакета... У меня в Колорадо людям не на что жить. Нам нужна политика "Америка в первую очередь"».

Сенатор Лиза Мурковски, центристка и одна из ключевых республиканских спикеров по вопросам расходов, нередко находящаяся в оппозиции к Трампу, заявила, что не готова поддержать новый пакет до тех пор, пока Белый дом не представит Конгрессу внятный план кампании. Конгрессмен Тим Берчетт подчеркнул, что «нужно как можно быстрее искать стратегию выхода». Ряд республиканцев считают: если и давать деньги, то через сокращение прочих статей бюджета. Другие требуют от администрации гораздо более детального обоснования запросов и лишь после этого готовы обозначить свою позицию при голосовании.

Тем временем партийное руководство пытается удерживать баланс между поддержкой президента и растущими антивоенными настроениями собственной базы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что война носит кратковременный характер и «очень скоро» завершится. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн пока избегает прямых обещаний по поводу прохождения и объема будущего пакета. Лидеры партии ограничиваются формулировками о необходимости «внимательно изучить» запрос Белого дома и предупреждают: в Сенате для его утверждения потребуется поддержка части демократов для преодоления возможного филибастера — процедурного затягивания голосования в верхней палате.

На этом фоне многие республиканцы, включая скептиков, выражают надежду, что полномасштабной и затяжной кампании удастся избежать. Конгрессмен Майк Флад, присутствовавший недавно на церемонии прибытия тел шестерых погибших военнослужащих на авиабазу Довер в Делавэре, заявил, что не хочет, чтобы все больше семей проходили через подобное, и что «все хотят, чтобы это закончилось».