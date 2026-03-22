В Тольятти прокуратура начала проверку после драки в школе № 23
В Тольятти прокуратура проводит проверку из-за конфликта между шестиклассниками школы № 23, сообщили в надзорном ведомстве.
«Предварительно установлено, что 18 марта 2026 года между учениками на перемене произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних получил перелом левой руки»,— говорится в сообщении.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.