В Тольятти прокуратура начала проверку после драки в школе № 23

В Тольятти прокуратура проводит проверку из-за конфликта между шестиклассниками школы № 23, сообщили в надзорном ведомстве.

«Предварительно установлено, что 18 марта 2026 года между учениками на перемене произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних получил перелом левой руки»,— говорится в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

Сабрина Самедова