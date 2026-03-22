Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем

Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab, который станет совместным предприятием Tesla, SpaceX и xAI по производству микросхем. Об этом бизнесмен написал на своей странице в X.

«Цель — триллион ватт вычислений/год»,— написал Илон Маск. Мощность электросетей в США составляет лишь 0,5 ТВт, поэтому наибольшая часть мощностей проекта обязательно должна быть размещена в космосе, добавил он.

В Tesla указали, что 100-200 ГВт мощностей нужны только для производства человекоподобных роботов Optimus, «плюс тераватты для спутников с искусственным интеллектом на солнечных батареях». Это превышает возможности всех вместе взятых производителей микросхем в мире сейчас и даже прогнозируемого к 2030 году показателя, заявили в компании.

«Мы строим Terafab, чтобы сократить разрыв между сегодняшним производством микросхем и грядущим спросом — будущее среди звезд»,— сообщила Tesla на странице в X.

Издание Forbes писало, что ориентировочная стоимость Terafab достигает $25 млн. Заявленная цель производства — выпуск от 100 до 200 млрд специализированных микросхем для ИИ и памяти в год. Если проект окажется успешным, он обеспечит гарантию поставок для Tesla, SpaceX и xAI, которым больше не придется конкурировать с Microsoft, Google и Amazon за производственные мощности. Кроме того, это позволит достичь более низкой себестоимости единицы продукции.