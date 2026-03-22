Командированный в Кузбассе перевел мошенникам 200 тыс. рублей за проститутку

Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский» (Кузбасс) возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Жертвой неустановленного злоумышленника стал 34-летний житель Ижевска, решивший заказать проститутку. Сумма ущерба составила 200 тыс. руб., рассказали в региональном главке МВД России.

Как установила полиция, находясь в командировке в Юрге, уроженец Ижевска решил вызвать проститутку. После того как на одном из сайтов он оформил заказ, ему позвонил «технический работник» интернет-ресурса и сообщил, что «заказ завис». Он пояснил, что для отмены операции и возвращения денег на карту клиент должен заплатить 50 тыс. руб. Следуя указаниям афериста, потерпевший совершил четыре перевода.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Михаил Кичанов