Командированный в Кузбассе перевел мошенникам 200 тыс. рублей за проститутку
Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский» (Кузбасс) возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Жертвой неустановленного злоумышленника стал 34-летний житель Ижевска, решивший заказать проститутку. Сумма ущерба составила 200 тыс. руб., рассказали в региональном главке МВД России.
Как установила полиция, находясь в командировке в Юрге, уроженец Ижевска решил вызвать проститутку. После того как на одном из сайтов он оформил заказ, ему позвонил «технический работник» интернет-ресурса и сообщил, что «заказ завис». Он пояснил, что для отмены операции и возвращения денег на карту клиент должен заплатить 50 тыс. руб. Следуя указаниям афериста, потерпевший совершил четыре перевода.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.