В ДТП с грузовиками в Ярославской области погибли три человека

В Ярославской области на 282-км федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в 2 часа ночи произошло ДТП с грузовиками. Три человека погибли. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель Renault Duster наехал на стоящий полуприцеп грузовика Volvo, после чего столкнулся со стоящим грузовым автомобилем MAN с полуприцепом.

Погибли водитель и два пассажира Renault — двое мужчин и женщина. Они скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.