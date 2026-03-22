В Аше завели дело после нападения собаки на местного жителя

Следственный отдел по Аше СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причиной стало нападение бездомной собаки на горожанина, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СК, нападение произошло на улице Озимина. Бездомная собака укусила местного жителя, ему понадобилась медицинская помощь. Как отмечают горожане, это не первый случай нападения, но мер по отлову животных не принимают.

На место происшествия отправили организацию по отлову собак. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.