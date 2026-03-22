В России сбили 25 БПЛА за ночь

Российские силы ПВО сбили 25 беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди регионов, которые стали целью налетов, были Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская, Брянская области, а также столичный регион. Вместе с тем БПЛА сбили над Черным морем. Сколько именно дронов были уничтожены над каждым из этих регионов, не уточняется.

Власти регионов ночью не сообщали о пострадавших. Ночью вводились ограничения для аэропортов Саратова, Калуги, Москвы и Уфы. В аэропортах Уфы и Калуги пока не снимали ограничения на прием и выпуск самолетов.