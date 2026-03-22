Бюджет футбольного клуба «Амкар» в прошлом году вырос на 27%

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» (АНО) опубликовал отчетность о финансовых результатах за 2025 год, свидетельствуют данные базы Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего за 2025 год в футбольный клуб поступило 194 млн руб. (в 2024 году — 155 млн руб.). Рост поступлений составил 27%. Из них 180 млн руб. поступили из «прочих поступлений», 14 млн рублей – за счет продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Большая часть расходов в размере 116 млн руб. была направлена на оплату труда работников. Рост расходов по этой статье составил 46% (в 2024 году - 79 млн руб.)

В 2025 году организация снизила размер краткосрочных обязательств с 17 до 2 млн руб. Иной задолженности АНО не имеет.

Напомним, в прошлом году «Амкар Пермь» сманил руководство - пост президента покинул Валерий Чупраков, стоявший у истоков клуба в 1990-е годы и возглавивший «Амкар» после его возрождения в 2021 году. Новым президентом стал Дмитрий Мартынов, который в последние годы работал на руководящих должностях в органах госбезопасности. При нем в «Амкаре» несколько раз менялись тренеры — на смену Андрею Блажко пришел Александр Кульчий, которого затем сменил Ярослав Мочалов, уже работавший старшим тренером с начала года. Все эти перемены увенчались успехом — именно под руководством господина Мочалова команда наконец выполнила турнирную задачу и ушла на повышение во Вторую лигу А.