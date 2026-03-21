Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области третий раз за сутки
Режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Жителей просят не паниковать. Рекомендуется не приближаться к окнам и избегать открытых территорий на улице.
В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренном случае звонить по номеру 112.
С момента отбоя угрозы БПЛА прошло девять часов. 21 марта режим вводили после обеда, он действовал около двух часов. Работа аэропорта также была временно приостановлена для обеспечения безопасности полетов.
До этого, в ночь на 21 марта, в Волгоградской области также объявляли опасность беспилотников.