Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области третий раз за сутки

Режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Жителей просят не паниковать. Рекомендуется не приближаться к окнам и избегать открытых территорий на улице.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренном случае звонить по номеру 112.

С момента отбоя угрозы БПЛА прошло девять часов. 21 марта режим вводили после обеда, он действовал около двух часов. Работа аэропорта также была временно приостановлена для обеспечения безопасности полетов.

До этого, в ночь на 21 марта, в Волгоградской области также объявляли опасность беспилотников.

Нина Шевченко