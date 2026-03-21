Умер спецпрокурор США по делу о вмешательстве РФ в выборы Роберт Мюллер

Умер Роберт Мюллер — бывший спецпрокурор США, который расследовал дело о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Ему был 81 год. Об этом сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Фото: Юрий Грипас, Коммерсантъ Роберт Мюллер

Фото: Юрий Грипас, Коммерсантъ

Собеседники телеканала отметили, что Роберт Мюллер много лет страдал болезнью Паркинсона. Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть господина Мюллера в Truth Social: «Боже, я рад, что он умер. Он больше не сможет навредить невиновным людям».

Роберт Мюллер родился в августе 1944 года в Нью-Йорке. С 1968 по 1970 год служил офицером в Третьей дивизии Корпуса морской пехоты США во Вьетнаме, командовал пехотным взводом. В 1973 году он получил степень доктора юриспруденции на юридическом факультете Виргинского университета. В конце 70-х поступил на государственную службу. С 1982 года занимал руководящие посты в прокуратуре, занимался расследованием дел, связанных с крупным финансовым мошенничеством, терроризмом и так далее.

Роберт Мюллер был директором ФБР с 2001 по 2013 годы. В мае 2017 года Министерство юстиции США назначило господина Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. В 2018 году он обвинил 13 российских граждан и три организации в «сговоре против США», что помогло Дональду Трампу одержать победу в гонке. Господин Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм», «аферой» и «мистификацией».