Иран ударил по израильскому городу Димона

Иран нанес ракетный удар по городу Димона — город на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны. Об этом сообщило Al Araby. По данным корреспондента издания, одна из ракет попала в здание. Оно обрушилось. Израильский Channel 12 сообщил о 20 раненых, в их числе — 10-летний ребенок.

По данным Ynet, из-за удара Ирана в Димоне произошло 12 ДТП. Воздушная тревога объявлена в Йерухаме, нескольких населенных пунктах района Арава. Al Araby также сообщил о серии ударов республики в направлении пустыни Негев, где расположен Центр ядерных исследований. В регионе уже седьмой раз за сутки звучит воздушная тревога.

Сегодня глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что страна вместе с руководством США усилит удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке. По его словам, США почти достигли целей военной операции против Ирана. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что армия республики атакует ядерный реактор в Димоне в случае эскалации военного конфликта.