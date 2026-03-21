Волны поднимают вопросы

Через три месяца в Анапе заменят загрязненный мазутом после ЧП песок на чистый. Об этом заявила мэр города Светлана Маслова. На этой неделе после проверки и проб из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей на Черном море.

Какая обстановка на берегах вблизи Керченского залива сейчас? И есть ли риски? Местный блогер Максим Анапский уверен, что ситуация под контролем:

«То, что находится на глубине, остается там надолго — волны поднимают только прибрежные слои. Этой зимой волны достигали четырех метров, и все, что могло всплыть, уже поднялось и перемешалось с песком. Водолазные работы возле берега завершили еще 19 сентября 2025 года, и мазут на дне не всплывает. В Керченском проливе работы продолжаются: на всех трех фрагментах танкеров установлены кафердамы, которые герметично закрыли, и работы ведутся постепенно. Эти фрагменты находятся примерно в 60 км от Анапы, ближе к Крыму — около 1 км от пляжа Мерклеон, рядом с Витязево. На следующей неделе комиссия проверит пробы песка, и если они будут соответствовать нормам, технологию засыпки применят на остальных пляжах. Песок просеивали еще в прошлом году с использованием соответствующей техники, новый завозят с карьера, утрамбовывают бульдозером и разравнивают — ничего сверхсложного в технологии нет».

Добровольцы до сих пор работают на берегу: убирают нефтепродукты, забирают пострадавших птиц и встречают мертвую рыбу. В сентябре 2025-го правительство сообщило, что сбор мазута с морского дна завершен. Пока не похоже, что пляжи очистились, отмечает волонтер Иван, который работает на южном побережье Краснодарского края у станицы Благовещенская:

«Я последний раз был там в январе — мазута было очень много, пляжи безопасными назвать было нельзя. Сейчас я еду к ребятам, от них приходят фото и сообщения. Мазут есть: старые куски, сети для его улавливания, которые не убрали, остаются в песке и загрязнены. Фотографии с новым песком я тоже видел, но это пока не делает пляжи полностью безопасными — взрослый заметит, а дети или собака могут измазаться токсичной мазутной смесью.

Тем не менее ситуация значительно улучшилась по сравнению с моментом разлива. Работы проведено много, хотя еще остается убрать часть загрязнений».

Экологическая катастрофа в Керченском проливе случилась в декабре 2024-го года. Два танкера, которые перевозили свыше 9 тыс. т мазута, во время шторма потерпели крушение. По некоторым оценкам в море могло попасть около 40% нефтепродуктов, но точной цифры нет. Последствия разлива до конца оценить до сих пор нельзя, но на полное восстановление региона понадобится еще несколько лет, считает эколог и член экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат:

«Загрязнение после каждого шторма вновь проявляется — текущие методы очистки и ликвидации аварии полностью проблему не решают. На дне пролива до сих пор лежат обломки разрушившегося судна. Легкий мазут давно выбросило морем, а тяжелые фракции во время сильных штормов снова поднимаются.

Этот вялотекущий процесс будет продолжаться еще несколько лет. Опасность остается для донных обитателей и рыбы: мазут очень агрессивен. Люди испытывали головные боли и проблемы с дыханием, пользовались средствами защиты. Зимние купальщики иногда наступают на пятна мазута. Причины массовой гибели птиц пока неизвестны — возможно, они отравились рыбой, а возможно, это птичий грипп. Исследований нет, и информация не доводится до жителей».

Экологическая катастрофа в Керченском проливе случилась в декабре 2024-го года. Два танкера, которые перевозили свыше 9 тыс. т мазута, во время шторма потерпели крушение. По некоторым оценкам в море могло попасть около 40% нефтепродуктов, но точной цифры нет. Владельцы танкеров —компании «Волгатранснефть» и «Каматранс ойл» — проиграли суды и обязаны выплатить компенсации в 34 млрд руб. и 49,5 млрд руб. соответственно.

Анжела Гаплевская