«Амкар» сыграл вничью в первом домашнем матче сезона

«Амкар-Пермь» и брянское «Динамо» завершили матч четвертого тура LEON-Второй лиги А боевой ничьей со счетом 1:1. Этого была первая домашняя игра в сезоне для пермской футбольной команды. Гости отличились в самом начале второго тайма, но хозяева поля вскоре отыгрались. Гол у пермяков забил Лев Толкачев.

Таким образом, «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице, у пермяков пять очков и столько же их отделяет от идущих в лидерах «Алании» и столичного «Динамо-2».