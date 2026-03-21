Иран частично возобновил поставки газа в Ирак

Министерство электроэнергетики Ирака объявило о постепенном возобновлении поставок газа из Ирана. Сообщение министерства передает телеканал «Аль-Арабийя». Пресс-секретарь ведомства Ахмед Мусса отметил, что иранский газ начали поставлять в Ирак в объеме 5 млн куб. м.

«Эти объемы (поставок газа из Ирана.— “Ъ”) постепенно восстанавливаются, что укрепляет национальную энергетическую систему и наращивает темпы работы станций... Планы министерства все еще находятся в стадии реализации и должны быть завершены до начала летнего сезона»,— заявил господин Мусса. Он отметил, что после возобновления поставок в Ираке зафиксировали стабильную выработку 14 тыс. мегаватт.

Тегеран прекратил поставки газа Багдаду 18 марта из-за ударов Израиля по газодобывающему месторождению Южный Парс на южном побережье Ирана. Месторождение обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа. «Аль-Арабийя» отмечает, что иранский газ покрывает треть потребности Ирака. До начала военной операции США и Израиля Иран договорился с Ираком о суточных поставках около 50 млн куб. м газа в летний период, 25 млн куб. м газа — зимой.