На коммуналку списали миллионы

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора ООО «РКС-Чистые воды» Альфреда Галиева. Он обвиняется в хищении путем завышения расценок на работы бюджетных средств при модернизации систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. Свою вину господин Галиев признал, отметив при этом, что похищенные средства пошли не на личные нужды, а на зарплату сотрудникам возглавляемой им организации.

В Мещанском суде столицы 20 марта начался процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-гендиректора ООО «РКС-Чистые воды» Альфреда Галиева. Расследованием с октября 2024 года занималось ГСУ ГУ МВД по Москве. Также по делу проходит бывший замгендиректора компании Елена Орлова, но после того, как господин Галиев признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, материалы в отношении него в ноябре 2025 года были выделены в отдельное производство, а в феврале этого года направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что умысел на хищение бюджетных средств у Альфреда Галиева созрел в ходе исполнения региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края», на реализацию которой в 2022 году было выделено свыше 66,2 млрд руб. бюджетных средств. Их распределением занималось федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (РКС), учрежденное при участии Минстроя России.

РКС учредил ООО «РКС-Чистые воды», с которым заключил 17 договоров на разработку проектно-сметной документации очистных сооружений, исключающих стоки в море.

Тем временем господин Галиев, по мнению обвинения, вместе со своим заместителем Еленой Орловой решили создать подставную коммерческую структуру, на счет которой по фиктивным договорам можно будет списать часть полученных средств.

С этой целью, считает следствие, злоумышленники учредили и ООО «Проект-строй», с которым «РКС-Чистые воды» в декабре 2022 года заключило договоры на сбор данных по очистным объектам Краснодарского края и разработку технических решений по их реконструкции. В феврале 2023 года ООО «Проект-строй» получило за выполнение этих работ 32,34 млн руб. Следствие считает, что никаких работ последней компанией не проводилось, а все деньги были потрачены злоумышленниками на собственные нужды.

Отвечая на соответствующий вопрос председательствующей Анны Майоровой, Альфред Галиев заявил: «Признаю себя виновным полностью и обвинение не оспариваю». При этом он отметил, что большая часть похищенных средств ушла на зарплаты сотрудникам «РКС-Чистые воды», которых якобы переманивали конкуренты. Хотя ранее фигуранты говорили, что деньги были потрачены на реконструкцию могилы и памятника поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину под Великим Новгородом.

Подсудимый также уточнил, что начал погашение причиненного ущерба, заплатив пока 190 тыс. руб.

Господин Галиев подтвердил заключенное в июне 2025 года досудебное соглашение и факт дачи показаний о ранее неизвестном преступлении (условие заключения сделки). Представитель надзорного ведомства тут же попросила подсудимого рассказать, какие именно сведения были им представлены правоохранителям. Однако адвокат обвиняемого Руслан Закалюжный был против, указав, что публичное разглашение подобных сведений является неприемлемым. После этого суд закрыл заседание.

По окончании слушаний адвокат Закалюжный подтвердил “Ъ” версию подзащитного о том, что полученные тем средства были потрачены на зарплату специалистам «РКС-Чистые воды». «Он не взял себе ни копейки,— заявил господин Закалюжный.— Только выполнил просьбу Елены Орловой, которая организовала подконтрольную ей фирму “Проект-строй”, куда трудоустроила тех же сотрудников, что работали в “РКС-Чистые воды”». По мнению адвоката, иной возможности увеличить зарплату сотрудникам не было.

Прения по делу состоятся 14 апреля.

Алексей Соковнин