Промышленность Пензенской области обогнала средние показатели по РФ и ПФО

По итогам января индекс промпроизводства в Пензенской области составил 103,4% к уровню прошлого года. Об этом сообщает Пензастат.

Регион оказался в лидерах, опередив средние значения по РФ (99,2%) и ПФО (100,3%). Рост обеспечен за счет электроэнергетики (+25%) и обрабатывающей промышленности (+3%).

Объем отгруженной продукции собственного производства достиг 38,4 млрд руб., из которых 33,3 млрд руб. пришлось на обрабатывающие производства. Сектор добычи ископаемых, напротив, показал сокращение на 4,1%, отгрузив продукцию на 95,5 млн руб.

