На трассе в Ростовской области потушили пожар после ДТП с бензовозом

Пожарные ликвидировали возгорание на трассе Р-280 в Ростовской области, возникшее после столкновения бензовоза с легковыми автомобилями.

«Потушили горящие авто на площади 200 кв. м», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, у бензовоза, направлявшегося в Таганрог, лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. Погибли три человека, пострадали, по последним данным, также трое.