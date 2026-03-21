Motorola раскладывает флагманы

€1 тыс. за Motorola — легендарная компания 2000-х выпустила флагман Signature. Это самый дорогой смартфон на восьмиядерном чипе Snapdragon Gen 5. Пользователям обещают яркий экран, четыре камеры по 50 мегапикселей и семь лет обновлений. В Европе предзаказы открылись в январе. В последние недели обзоры на флагманский релиз от Motorola начали появляться и в российском сегменте соцсетей. Мнения разделились по ряду характеристик — до сравнимых по цене гаджетов новинка не дотягивает. Будет ли смартфон от Motorola интересен пользователям?

Главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов считает гаджет нишевым устройством: «Компания Motorola уже давно принадлежит Lenovo, поэтому говорить о ее "возрождении" не совсем корректно — это примерно то же самое, что обсуждать возрождение бренда Nokia.

Сегодня это игрок, который старается следовать рыночным трендам, но по ряду причин не может конкурировать с китайскими производителями в массовом сегменте. Motorola скорее придерживается более классической стратегии, во многом похожей на Samsung: выпускает складные устройства и возвращается в сегмент флагманов — после периода, когда в линейке преобладали среднебюджетные модели. При этом доля компании на рынке остается сравнительно небольшой — около 4%, заметно уступая таким игрокам, как Samsung и Huawei. В этих условиях ставка делается на флагманские устройства как инструмент привлечения внимания к бренду».

Вместе с флагманом Motorola представила и новую «раскладушку» Razr Fold — первый смартфон бренда в формате книжки. Его продают по €2 тыс. Он может оказаться чуть более точным попаданием в тренды, говорит техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom): «И flip-, и fold-форматы за последние поколения, безусловно, стали лучше, но по сути остаются имиджевыми устройствами. Они либо привлекают необычной формой, либо компактностью, но массовой популярности так и не получили. Проблемы остаются: экран пока не идеален, шарнир — не самый долговечный.

Поэтому это, скорее, выбор энтузиастов и тех, кто хочет поностальгировать, например, по Motorola Razr V3. В этом смысле дорогие имиджевые модели выглядят вполне логично — если уж покупать, то как устройство "для себя". Возможно, ситуацию частично изменит ожидаемый складной iPhone, который способен встряхнуть рынок. Но в целом такие эксперименты важны сами по себе: рынок смартфонов сегодня во многом стал вторичным, и любые нестандартные решения идут ему на пользу».

В 2025 году Motorola в честь «раскладушки» Razr V3 из нулевых выпустила ограниченную версию складного смартфона Razr Plus в розовом цвете, с чехлом из веганской кожи и блестящим ремешком. Дизайн — от Пэрис Хилтон. Она сама записала для новинки рингтоны и звуки уведомлений, включая культовый «Hello Moto».

Александра Абанькова