Историческую живопись нашли при реставрации Елизаветинской богадельни в Петербурге

В ходе реставрационных работ в здании бывшей домовой церкви Елизаветинской богадельни на 3-й линии Васильевского острова под поздними слоями штукатурки и краски обнаружили историческую живопись, сообщает пресс-служба Смольного.

Здание бывшей Елизаветинской богадельни на Васильевском острове, где обнаружили историческую живопись

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал находку уникальным случаем и подчеркнул необходимость сохранения памятника. Работы ведутся под контролем КГИОП. Проектом предусмотрено раскрытие, консервация и музеефикация живописи.

Елизаветинская богадельня была основана купцом Григорием Елисеевым в память о своей старшей дочери Елизавете, умершей в 1849 году. В строительстве и последующих перестройках здания в разные годы принимали участие известные архитекторы — Иван Лаутер, Карл Андерсон, Николай Гребенка и Александр Бруни.

Андрей Маркелов