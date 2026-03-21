Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Вспомнить все» на телеканале ОТР заявил о желании США доминировать во всех сферах, в том числе путем вытеснения РФ с энергорынков. Министр отметил, что мир откатывается в эпоху без рамок договоренностей, но обнадежил, что с тех пор у России больше, чем два союзника. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Об агрессивной политике США США официально заявили, что им никто не указ. Ради благополучия они идут на перевороты и убийства лидеров других стран с нужными им природными ресурсами.

У США доктрина доминирования на мировых энергетических рынках. Под санкции попали ПАО «Лукойл», ГК «Роснефть». Это уже первые крупные санкции администрации Дональда Трампа, а не байденовское наследие.

Сейчас венгры со словаками бьются из последних сил, защищая свои интересы в том, чтобы сохранять дешевые, доступные энергоносители как движитель своей экономики. А им говорят, нет, покупайте в два раза дороже, потому что надо наказать Россию. Это не подход к международным отношениям.

США вытесняют Россию со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами.

США приветствуют, что Россию маргинализируют на европейских энергорынках, это их открытая претензия на доминирование во всем мире.

Россия пока не видит, что США учитывают ее интересы.

Россия была готова к урегулированию по Украине еще на Аляске, теперь США «колеблются».

О союзниках России Мы видим этап нашей истории, который по спирали, но возвращает нас назад к миру, где не было ничего. Никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы – ничего. Где сила — это правда.

Со времен Российской империи было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще и воздушно-космические силы и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше.