Свердловская женская сборная выиграла в чемпионате России по биатлону в Тюмени

Свердловская женская сборная заняла первое место в чемпионате России по биатлону, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Соревнования проходят в Тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири».

«В эстафете среди женских команд не было равных сборной Свердловской области. Девушки победили с солидным преимуществом»,— написал глава региона.

В женской сборной Свердловской области соревновались Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Инна Терещенко. Они завершили эстафету 4 x 6 км с восемью огневыми рубежами за 1:15:35.1.

В мужском масс-старте быстрее всех оказался Карим Халили из Подмосковья. В Тюмени он забрал уже четыре золотые медали.

На соревнования пришли более пяти тысяч болельщиков. Завтра, 22 марта, должны пройти заключительные гонки.

Анна Капустина