На переправе Самара — Рождествено возможно изменение графика работы судов
С 21 марта на переправе Самара — Рождествено из-за таяния льда возможны изменения в работе судов, сообщили в минтрансе Самарской области.
«Просим жителей и гостей региона следить за оперативной информацией при планировании поездки»,— говорится в сообщении ведомства.
Сообщения об изменениях в работе речного транспорта публикуются в социальных сетях областного минтранса и Самарского речного пассажирского предприятия.