В российских школах появятся новые учебники по языкам республик

В российских школах появятся линейки учебников родных и государственных языков республик России. Доработка и подготовка учебников к выпуску уже идет, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа»,— заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2025 году были подготовлены рукописи учебников по четырем государственным языкам республик: коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому). Всего за год по шести родным и четырем государственным языкам подготовлены рукописи 54 учебников и 13 методических пособий для учителей. Сейчас оригинал-макеты 45 учебников проходят дополнительную проверку, по ее завершении их направят на экспертизу.

Учебники разрабатывали в тесном взаимодействии с регионами, к процессу привлекли носителей языков и ведущих специалистов, сообщила директор Федерального института родных языков народов РФ Эсет Бокова. Это обеспечивает как научную обоснованность содержания, так и его практическую применимость в образовательном процессе, добавила она.