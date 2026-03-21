В «Гринвиче» в Екатеринбурге закрыли выставку животных из-за отсутствия лицензии

Россельхознадзор приостановил работу выставки животных «Зооландия» в Екатеринбурге, сообщили в уральском управлении ведомства. Выставка работает в ТРЦ «Гринвич» с января.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что у индивидуального предпринимателя не было необходимой для работы лицензии. Ему выписано предписание получить необходимое для работы разрешение, а также протокол об административном правонарушении.

«В документе содержится требование в кратчайшие сроки получить лицензию на осуществление деятельности по обращению с животными в культурно-зрелищных целях и приостановить показ животных посетителям до получения разрешительных документов»,— говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным с сайта выставки, проект работает в разных городах, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Туле. В Екатеринбурге он с 24 января по 3 мая размещается в ТЦ «Гринвич». На выставке представлены попугаи, змеи, лемуры, обезьянки, кенгуру, летучая лисица и другие экзотические животные. ИП Вячеслав Верпета, который проводит выставки, зарегистрирован в Московской области в феврале 2025 года, следует из данных системы «Спарк».